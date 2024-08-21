Футболистка сборной России и «Локо» Алсу Абдуллина рассказала, как попала в футбол

Футболистка «Локомотива» и сборной России Алсу Абдуллина рассказала, как попала в футбол.

– Как и многие девочки, я просто начала играть с парнями во дворе. Меня сподвиг брат, который на два года старше. С ним провела всё детство: летом — футбол, зимой — хоккей. Так с 5-6 лет. Никого из мальчиков не смущало, что я с ними играю. Все знали, что я с братом. Да и вообще, мы изначально все вместе дружили.

– Посёлок Актюбинский находится в 300 км от Казани. Какие там условия для игры в футбол?

– Простой двор. Поле с бугорками, трава высокая, отсюда и футбольная техника. Был ещё стадион, но там поле тоже не очень хорошее. Да и не могу сказать, что у нас была какая-то суперкоманда, — сказала Абдуллина в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Ульяне Лукьянченко.