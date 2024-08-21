Игрок «Химок» Фаринья: из российских клубов в Панаме лучше всего знают «Зенит»

Панамский футболист подмосковных «Химок» Эдгардо Фаринья высказался о санкт-петербургском «Зените».

– А какой российский клуб всё-таки больше известен, популярен в Панаме?

– Определённо, «Зенит». Он известен в нашей стране как многократный чемпион России. К тому же в «Зените» выступает большое количество топовых футболистов из Латинской Америки, — приводит слова Фариньи Metaratings.

Фаринья — воспитанник клубов «Рио Абахо» и «Пласа Амадор». В 2020 году он перешёл в «Атлетико Насьональ», за который выступал во Втором дивизионе Панамы. В 2021 году Фаринья перешёл в «Индепендьенте Ла-Чоррера». 14 августа в матче против «Верагуас Юнайтед» он дебютировал в чемпионате Панамы. В начале 2022 года Фаринья на правах аренды перешёл в «Университарио». 23 июля в матче против «Сан-Франсиско» он дебютировал за новый клуб. 25 сентября в поединке с «Пласа Амадором» Эдгардо забил свой первый гол за «Университарио». Летом 2023 года Фаринья был арендован гватемальским клубом «Мунисипаль». По окончании аренды игрок вернулся в «Индепендьенте Ла-Чоррера». Летом 2024 года Фаринья перешёл в российский клуб «Химки». 3 августа в матче с «Рубином» он дебютировал в РПЛ. В этой же игре Эдгардо забил свой первый гол за «Химки».