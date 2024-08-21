Бенитес: подписать Джеррарда и Каррагера сейчас бы вышло £ 200 млн, за Стивена — £ 180 млн

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес высоко оценил стоимость бывших игроков английского клуба Стивена Джеррарда и Джейми Каррагера, при этом не забыв пошутить над последним. Бенитес пришёл на шоу Stick to Football, одним из ведущих которого был Каррагер.

«Если бы вы сейчас захотели подписать Джеррарда и Каррагера, вы бы заплатили £ 200 млн, где £ 180 млн — за Джеррарда», — cказал Бенитес.

Каррагер рассмеялся в ответ на эти слова. 46-летний полузащитник играл за «Ливерпуль» всю свою карьеру с 1996 по 2013 год. Вместе с мерсисайдцами Каррагер выиграл 11 трофеев, включая Лигу чемпионов, но так и не стал чемпионом Англии.

64-летний Бенитес работал в «Ливерпуле» с 2004 по 2010 год, сейчас тренер находится без клуба.