Экс-футболистка «Челси» ответила на вопрос о давлении в Англии из-за российского паспорта

Экс-футболистка «Челси» Алсу Абдуллина, ныне выступающая за «Локомотив», ответила на вопрос о давлении в Англии из-за российского паспорта.

– Сейчас в Европе не везде ждут российских футболистов. А к тебе какие-то вопросы возникали?

– Я не чувствовала никакого давления. Когда всё это началось, меня вызвала Эмма и сказала: «Мы тебя в любом случае поддержим, ты — наша, тебе никто ничего не выскажет, все девочки тебя тоже поддержат». Так и было — они спрашивали, всё ли хорошо, нужна ли помощь.

– Есть разговоры, что «Челси» тебя не продлил из-за российского паспорта. Это не так?

– Нет, дело не в этом.

– Фанаты писали, что Эмма Хейз дала мало шансов проявить себя.

– Мне кажется, болельщики «Челси» меня полюбили. Вижу это по комментариям и чувствовала на стадионе. Болельщики пели: «Ду-ду-ду, Алсу АбдуллИна» — с ударением на третий слог почему-то. Да, я получала не так много игрового времени. Там была огромная конкуренция. Из-за языка я могла понимать не все тактические моменты. Но у меня был шанс, когда я только приехала. Эмма выпустила меня в матче чемпионата с «Астон Виллой». Но я не была готова ни физически, ни психологически и, можно сказать, упустила свой шанс, — сказала Абдуллина в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Ульяне Лукьянченко.