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«Дети нулевых бесхарактерные до ужаса». Широков раскритиковал современных футболистов

«Дети нулевых бесхарактерные до ужаса». Широков раскритиковал современных футболистов
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Бывший футболист «Зенита», «Спартака» и сборной России Роман Широков раскритиковал современных игроков. Широков считает, что современное поколение футболистов бесхарактерное, но с большим самомнением.

«Почему вы уверены, что Глушенков не будет играть? Наденут лонгет, обколют руку. Мне в первом матче за «Зенит», когда стоял в стенке, так же попали в руку. Ничего страшного, дали лонгет, тренировался две недели с ним. Но, может быть, у Максима всё серьёзнее? Я застал времена, когда это за травму не считали. Впрочем, я играл тогда, когда футболист младше 25 лет в массажную комнату не подходил. А сейчас в 18 лет уже идут — мы устали.

Порой смотришь на молодых — бесхарактерные все до ужаса, за редчайшим исключением. Но с таким апломбом, что самые великие. Дети нулевых. 30 лет нам вдалбливали, что всё само придёт, доставка всё доставит, работать над собой не надо, все вокруг козлы, кроме тебя. А не хотите поработать над собой, а не ждать, пока всё принесут на блюдечке с голубой каёмочкой? Нет, не хотят — потому что тренер плохой, а гендиректор вообще нехороший человек», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

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