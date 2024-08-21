Тренер «Челси» Мареска: работаю только с 21 игроком, а не с 42. Остальных я не вижу

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска признался, что несмотря на расширенный состав лондонской команды он работает лишь с 21 футболистом.

«Я не работаю с 42 игроками, а лишь с 21. Остальные 15-20 футболистов тренируются отдельно, я их не вижу. Это не такой беспорядок, как выглядит со стороны, точно нет. У игроков может быть контракт хоть на 20 лет, это не моя тема и меня это не волнует», — приводит слова Марески журналист Фабрицио Романо в соцсети X.

Мареска стал главным тренером лондонской команды летом 2024 года, «Челси» заплатил компенсацию «Лестеру». Отметим, что состав синих, вероятно, один из самых больших в европейских футболе. По данным Transfermarkt, на балансе основной команды «Челси» находится 41 футболист.