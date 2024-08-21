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«Сибирь» обыграла «Темп» в матче Кубка России благодаря двум голам на последних минутах

«Сибирь» обыграла «Темп» в матче Кубка России благодаря двум голам на последних минутах
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Сегодня, 21 августа, состоялся матч 1/128 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретились профессиональный клуб «Сибирь» и любительская команда «Темп». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 15:00 мск. Игра завершилась драматичной победой «Сибири» со счётом 4:3.

По ходу матча «Сибирь» дважды уступала в счёте. Победу новосибирской команде принесли два гола на последних минутах встречи.

Fonbet Кубок России . 1/128 финала
21 августа 2024, среда. 15:00 МСК
Сибирь
Новосибирск
Окончен
4 : 3
Темп
Барнаул
0:1 Бабич – 15'     1:1 Рожков – 35'     2:1 Папикян – 45'     2:2 Новичков – 61'     2:3 Завьялов – 71'     3:3 Бахарев – 88'     4:3 Рожков – 90+3'    

Интересно, что всего в новом сезоне Кубка России принимали участие 107 клубов: 16 — из Российской Премьер-Лиги, 18 — из Мелбет Первой лиги, 18 команд дивизиона «А» LEON-Второй лиги, 42 команды дивизиона «Б» Второй лиги и 13 любительских клубов. После 1/256 финала Пути регионов часть клубов из дивизиона «Б» Второй лиги и любительских команд вылетели. При этом все три медиаклуба, принимающие участие в Кубке, вышли в следующую стадию.

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