«Сибирь» обыграла «Темп» в матче Кубка России благодаря двум голам на последних минутах

Сегодня, 21 августа, состоялся матч 1/128 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретились профессиональный клуб «Сибирь» и любительская команда «Темп». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 15:00 мск. Игра завершилась драматичной победой «Сибири» со счётом 4:3.

По ходу матча «Сибирь» дважды уступала в счёте. Победу новосибирской команде принесли два гола на последних минутах встречи.

Интересно, что всего в новом сезоне Кубка России принимали участие 107 клубов: 16 — из Российской Премьер-Лиги, 18 — из Мелбет Первой лиги, 18 команд дивизиона «А» LEON-Второй лиги, 42 команды дивизиона «Б» Второй лиги и 13 любительских клубов. После 1/256 финала Пути регионов часть клубов из дивизиона «Б» Второй лиги и любительских команд вылетели. При этом все три медиаклуба, принимающие участие в Кубке, вышли в следующую стадию.