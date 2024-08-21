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Махачкалинское «Динамо» объявило о переходе Гамида Агаларова из «Ахмата»

Махачкалинское «Динамо» объявило о переходе Гамида Агаларова из «Ахмата»
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Махачкалинское «Динамо» объявило о приобретении нападающего «Ахмата» Гамида Агаларова.

Фото: Телеграм-канал «Динамо» Мх

«Лучший бомбардир РПЛ сезона-2021/2022 Гамид Агаларов перешёл в махачкалинское «Динамо».

24-летний воспитанник дагестанского футбола подписал долгосрочный контракт с нашим клубом», — говорится в сообщении пресс-службы махачкалинской команды.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Гамид Агаларов близок к переходу в «Динамо» Махачкала.

Гамид Агаларов был игроком «Ахмата» с лета 2022 года. В этом сезоне 24-летний форвард забил один гол в четырёх матчах. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 900 тыс.

Махачкалинское «Динамо» по итогам пяти туров РПЛ занимает 11-е место, набрав пять очков.

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