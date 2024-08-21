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Акинфеев — о Кубке своего имени: в этом году мы переплюнули сами себя

Акинфеев — о Кубке своего имени: в этом году мы переплюнули сами себя
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Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о проведении Кубка своего имени в 2024 году.

«Такие замечательные специалисты, как Романцев и Газзаев, приняли наше приглашение. Я очень рад, что этот матч состоялся. Цель турнира одна — чтобы он выходил на новый уровень. В этом году, прошу прощения за выражение, мы переплюнули сами себя. Потому что хотели такой масштабный турнир.

Я всегда буду говорить, что в моём детстве подобных турниров не было. Очень счастлив, что мы сделали это. Цель одна — объединить. И не только по футбольным меркам. В следующем году всё будет по-другому. Закончим этот турнир и будем готовиться к следующему. Конечно, в планах сделать ещё лучше», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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