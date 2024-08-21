Кевин Де Брёйне назвал бесполезной статистику выполненных передач в футболе

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне считает, что не стоит уделять особое внимание статистике выполненных передач в футболе, назвав её бесполезной.

«Думаю, что статистика выполненных передач в футболе — самая бесполезная. У меня может быть 96% выполненных передач, но я буду играть вбок или назад, и это не будет представлять никакой опасности. Это означает, что я ничего не сделал. Какой в этом смысл?» — приводит слова Де Брёйне Give me Sport.

33-летний Де Брёйне играет в составе «Манчестер Сити» с августа 2015 года. За это время он выступил в 384 матчах, в которых забил 102 гола и отдал 170 результативных передач. Контракт бельгийского полузащитника с командой рассчитан до конца сезона-2024/2025.