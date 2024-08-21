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Вратарь Эмилиано Мартинес продлил контракт с «Астон Виллой» до 2029 года

Вратарь Эмилиано Мартинес продлил контракт с «Астон Виллой» до 2029 года
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Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес подписал новое долгосрочное соглашение с клубом «Астон Вилла». Вратарь, выигравший чемпионат мира — 2022, продлил своё пребывание на «Вилла Парк» до 2029 года. Об этом сообщает клуб на своей странице в социальной сети.

Мартинес присоединился к команде в сентябре 2020 года, отразив пенальти в дебютном матче. В первом сезоне вратарь сравнялся с клубным рекордом по количеству сухих игр за сезон в Премьер-лиге (15). С тех пор он провёл более 150 встреч за «Астон Виллу» и выводил команду с капитанской повязкой.

После перехода в «Астон Виллу» Мартинес дебютировал за сборную Аргентины. В составе национальной команды он стал победителем чемпионата мира 2022 года и дважды выиграл Кубок Америки.

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