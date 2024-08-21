Акинфеев: таких игр, как сейчас, раньше не было, смотрели один матч чемпионата России

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев оценил проведение Кубка своего имени.

«Таких игр, как сейчас, раньше не было. Мы смотрели один матч чемпионата России, который раз в полгода показывали. Я радуюсь, что подобные игры происходят и что РФС их делает. Чем больше таких матчей будет, тем лучше.

Кого бы хотел в детстве увидеть с бровки из легенд того времени? Можно сейчас всех перечислять. Лигу чемпионов смотрел и когда «Спартак» в Лиге чемпионов играл. Помню тот ЦСКА, который «Барселону» обыгрывал, — Файзуллин, Карсаков, Александр Гришин. Мы попытались сделать так, чтобы баланс между новым поколением и старым присутствовал. Думаю, нам удалось», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.