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Акинфеев: таких игр, как сейчас, раньше не было, смотрели один матч чемпионата России

Акинфеев: таких игр, как сейчас, раньше не было, смотрели один матч чемпионата России
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев оценил проведение Кубка своего имени.

«Таких игр, как сейчас, раньше не было. Мы смотрели один матч чемпионата России, который раз в полгода показывали. Я радуюсь, что подобные игры происходят и что РФС их делает. Чем больше таких матчей будет, тем лучше.

Кого бы хотел в детстве увидеть с бровки из легенд того времени? Можно сейчас всех перечислять. Лигу чемпионов смотрел и когда «Спартак» в Лиге чемпионов играл. Помню тот ЦСКА, который «Барселону» обыгрывал, — Файзуллин, Карсаков, Александр Гришин. Мы попытались сделать так, чтобы баланс между новым поколением и старым присутствовал. Думаю, нам удалось», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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