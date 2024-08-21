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Вратарь ЦСКА Акинфеев: планирую ли продолжать играть? У меня действующий договор

Вратарь ЦСКА Акинфеев: планирую ли продолжать играть? У меня действующий договор
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Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал свои планы по поводу продолжения профессиональной карьеры.

— Планируете ли продолжать играть?
— У меня действующий договор, — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, московский футбольный клуб ЦСКА в прошлом сезоне объявил о продлении контракта с 38-летним Акинфеевым. Новое соглашение с голкипером рассчитано до лета 2026 года.

Вратарь является воспитанником академии ЦСКА и выступает за основную команду с 2003 года. С тех пор он провёл за московский клуб 766 матчей, что является рекордом в истории ЦСКА. В составе армейцев Акинфеев шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны и Суперкубок.

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