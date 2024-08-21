Акинфеев: отец нашивал поролон на бока штанов, чтобы не больно было падать

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил своё футбольное детство.

«Не было никаких бутс. Первые появились в 11 или 12 лет. Штаны вратарские были чёрные Reebok. Мне отец нашивал поролон на бока штанов, чтобы не больно было падать. 90-е годы, какие там штаны и перчатки. Думаю, что во всём нынешнему поколению нам остаётся завидовать», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за команду уже больше 20 лет. На счету голкипера более 700 официальных матчей за армейцев. 38-летний футболист является шестикратным чемпионом России и семикратным обладателем Кубка страны.

ЦСКА в текущем сезоне РПЛ после пяти туров занимает седьмое место, набрав семь очков.