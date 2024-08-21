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Акинфеев: пытались пригласить на турнир команду Слуцкого, но они долго на факс отвечают

Акинфеев: пытались пригласить на турнир команду Слуцкого, но они долго на факс отвечают
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Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что пытался пригласить на Кубок своего имени академию «Шанхай Шэньхуа». Основную команду тренирует российский тренер Леонид Слуцкий.

«Открою маленькую тайну — нам не удалось привезти команду из Китая. Мы хотели пригласить Китай и Бразилию, чтобы страны БРИКС были на турнире. Но дай бог всё получится, на следующий год всё сделаем. Для нас не столько география важна, а набор команд, сильных академий. У нас есть какое-то будущее впереди.

Пытались пригласить на турнир команду Слуцкого, но они очень долго на факс отвечают. Решили не трогать», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, Леонид Слуцкий был назначен на пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа» в конце декабря 2023 года. После 24 матчей чемпионата Китая подопечные Слуцкого набрали 61 очко и занимают второе место.

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