Акинфеев: пытались пригласить на турнир команду Слуцкого, но они долго на факс отвечают

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что пытался пригласить на Кубок своего имени академию «Шанхай Шэньхуа». Основную команду тренирует российский тренер Леонид Слуцкий.
«Открою маленькую тайну — нам не удалось привезти команду из Китая. Мы хотели пригласить Китай и Бразилию, чтобы страны БРИКС были на турнире. Но дай бог всё получится, на следующий год всё сделаем. Для нас не столько география важна, а набор команд, сильных академий. У нас есть какое-то будущее впереди.
Пытались пригласить на турнир команду Слуцкого, но они очень долго на факс отвечают. Решили не трогать», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.
Напомним, Леонид Слуцкий был назначен на пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа» в конце декабря 2023 года. После 24 матчей чемпионата Китая подопечные Слуцкого набрали 61 очко и занимают второе место.