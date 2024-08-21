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Экс-защитница «Челси» Абдуллина высказалась о бане сборной России и возможном допуске к ЧМ

Экс-защитница «Челси» Абдуллина высказалась о бане сборной России и возможном допуске к ЧМ
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Экс-футболистка «Челси» Алсу Абдуллина, ныне выступающая за «Локомотив», прокомментировала отстранение российской сборной от международных соревнований на любом уровне.

– У сборной был тяжёлый момент, когда Россия прошла на Евро-2022 по спортивному принципу, но потом получила бан. Что чувствовали?
– У нас были крутые стыковые матчи с Португалией. На выезде мы победили, второй матч проводили на «Сапсан Арене» — всё-таки удержали ничью. Не могли осознать, что реально пробились на чемпионат Европы, — я там ни разу не играла. Конечно, мы очень расстроились. Особенно Марина, мы поддерживали друг друга. Я попала в «Челси» благодаря матчам за сборную России, за которыми следили. Мало кто просматривает именно наш чемпионат. Евро мог быть хорошим шансом показать себя для всех девчонок.

– Насколько ты считаешь несправедливым отстранение?
– На самом деле очень обидно. Особенно за олимпийцев. Они живут Играми, стремятся к ним всю жизнь. Грустно.

– Мы пропускаем и Евро-2025. Как думаешь, есть шансы на ЧМ-2027 года?
– Надежда всегда есть, — сказала Абдуллина в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Ульяне Лукьянченко.

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