В «Динамо» Мх прокомментировали переход Агаларова из «Ахмата»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов отреагировал на переход в команду нападающего «Ахмата» Гамида Агаларова.

«Переход Агаларова тянулся уже давно. Мы хотели его ещё с зимы — взять в аренду с правом выкупа. Но хорошо, что получилось так. Спасибо большое «Ахмату». Там сильный менеджмент, мы договорились на обоюдовыгодных условиях. Благодарен соседям», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Газизов знаком с Агаларовым ещё по временам «Уфы». Именно при функционере Гамид был подписан в башкирскую команду, а в сезоне-2021/2022 в её составе стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги. Это не помогло «Уфе» остаться в РПЛ, а сам игрок перебрался в «Ахмат», где за это время в 56 матчах забил девять голов и отдал три результативные передачи.