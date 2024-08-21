Гендиректор «Динамо» Мх Газизов: Агаларов вернулся домой, любовь болельщиков ему поможет

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал переход нападающего Гамида Агаларова из «Ахмата». Ранее «Динамо» Мх официально объявило о трансфере.

«Гамид зарекомендовал себя давно, он футболист большого уровня. Может, в «Ахмате» игра не пошла, но это всем ясно. Буквально недавно он был лучшим бомбардиром РПЛ. Я хорошо его лично знаю, в Дагестане все знают, насколько он хороший парень. Гамид возвращается домой, и все будут этому рады.

Есть вера, что теперь в «Динамо» Гамид сможет показать уровень, близкий к тому, что был в «Уфе». Надо работать. Любовь болельщиков и возвращение домой ему помогут», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Махачкалинское «Динамо» по итогам пяти туров РПЛ занимает 11-е место, набрав пять очков.