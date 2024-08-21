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Мирзов назвал игрока «Спартака», который «валтузил» футболистов «Химок» в очном матче

Мирзов назвал игрока «Спартака», который «валтузил» футболистов «Химок» в очном матче
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Нападающий «Химок» Резиуан Мирзов считает, что атакующий полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко «валтузил» футболистов подмосковной команды в очном матче 2-го тура РПЛ (0:2). Барко отметился голом в той игре.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 49'     0:2 Угальде – 55'     0:3 Бабич – 72'     1:3 Магомедов – 90'    

— Кто вам больше понравился — «Зенит» или «Спартак»?
— Со «Спартаком» мы не ждали, что приедет Барко и будет так валтузить. Он тогда игру сделал, удивил. У «Зенита» тоже есть лидеры — Вендел, Глушенков, но у них травмы, — приводит слова Мирзова «РБ Спорт».

Барко перешёл в «Спартак» из «Ривер Плейт» этим летом. Футболист сыграл за красно-белых пять матчей во всех соревнованиях, в которых забил два гола и сделал три ассиста. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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