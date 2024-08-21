Мирзов назвал игрока «Спартака», который «валтузил» футболистов «Химок» в очном матче

Нападающий «Химок» Резиуан Мирзов считает, что атакующий полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко «валтузил» футболистов подмосковной команды в очном матче 2-го тура РПЛ (0:2). Барко отметился голом в той игре.

— Кто вам больше понравился — «Зенит» или «Спартак»?

— Со «Спартаком» мы не ждали, что приедет Барко и будет так валтузить. Он тогда игру сделал, удивил. У «Зенита» тоже есть лидеры — Вендел, Глушенков, но у них травмы, — приводит слова Мирзова «РБ Спорт».

Барко перешёл в «Спартак» из «Ривер Плейт» этим летом. Футболист сыграл за красно-белых пять матчей во всех соревнованиях, в которых забил два гола и сделал три ассиста. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.