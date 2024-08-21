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Камоцци: надеюсь, что после матча с «Зенитом» «Спартак» возглавит чемпионат

Камоцци: надеюсь, что после матча с «Зенитом» «Спартак» возглавит чемпионат
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Cоветник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци выразил надежду, что после предстоящего матча команды с «Зенитом» в 6-м туре Российской Премьер-Лиги красно-белые выйдут на первое место в турнирной таблице.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» должен думать только о своей игре. Не имеет значения, что происходит с «Зенитом». Надеюсь, что после матча с «Зенитом» «Спартак» возглавит чемпионат», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Зенит» в пяти матчах набрал 13 очков и занимает в турнирной таблице первое место. У «Спартака» после такого же количество матчей 10 очков. Примечательно, что дебютировать за «Зенит» в этой игре может форвард красно-белых Александр Соболев. О трансфере ещё не объявили, но по многочисленной информации, в том числе от источников «Чемпионата», сделка близка к завершению.

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