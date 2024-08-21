Стерлинг второй раз подряд выпадает из заявки «Челси»

Полузащитник «Челси» Рахим Стерлинг не попал в заявку лондонского клуба на матч раунда плей-офф Лиги конференций с клубом «Серветт». Это уже второй случай за неделю, когда 29-летний англичанин остается вне состава.

В прошедшие выходные Стерлинг также не был включен в заявку «Челси» на стартовый матч Премьер-лиги с «Манчестер Сити». У игрока сборной Англии, контракт которого с «Челси» действует до 2025 года, возникли вопросы по поводу своего будущего в клубе. Об этом сообщает The Sun.

На этот раз защитники Бенджамин Чилуэлл и Уэсли Фофана также не попали в заявку лондонцев на европейский матч. При этом тренер Энцо Мареска включил в состав четырех других вингеров — Коула Палмера, Нони Мадуэке, Педру Нету и Михаила Мудрика.

Напомним, что «Челси» этим летом потратил 185 миллионов фунтов на 11 новых игроков, что привело к увеличению состава до 43 футболистов.