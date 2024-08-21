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Стерлинг второй раз подряд выпадает из заявки «Челси»

Стерлинг второй раз подряд выпадает из заявки «Челси»
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Полузащитник «Челси» Рахим Стерлинг не попал в заявку лондонского клуба на матч раунда плей-офф Лиги конференций с клубом «Серветт». Это уже второй случай за неделю, когда 29-летний англичанин остается вне состава.

Лига конференций . Раунд плей-офф. 1-й матч
22 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Серветт
Женева, Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошедшие выходные Стерлинг также не был включен в заявку «Челси» на стартовый матч Премьер-лиги с «Манчестер Сити». У игрока сборной Англии, контракт которого с «Челси» действует до 2025 года, возникли вопросы по поводу своего будущего в клубе. Об этом сообщает The Sun.

На этот раз защитники Бенджамин Чилуэлл и Уэсли Фофана также не попали в заявку лондонцев на европейский матч. При этом тренер Энцо Мареска включил в состав четырех других вингеров — Коула Палмера, Нони Мадуэке, Педру Нету и Михаила Мудрика.

Напомним, что «Челси» этим летом потратил 185 миллионов фунтов на 11 новых игроков, что привело к увеличению состава до 43 футболистов.

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