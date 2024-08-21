Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Янг Бойз — Галатасарай. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» достигли соглашения о переходе хорватского защитника Ороза

«Крылья Советов» достигли соглашения о переходе хорватского защитника Ороза
Аудио-версия:
Комментарии

«Крылья Советов» достигли соглашения о переходе хорватского центрального защитника Доминика Ороза. 23-летний игрок пополнит команду Осинькина свободным агентом.

Как сообщил корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко источник, знакомый с ситуацией, в ближайшее время Ороз пройдёт медосмотр в Москве и подпишет контракт с самарским клубом.

Уроженец Вены Ороз имеет гражданства Австрии и Хорватии. Привекался в юношеские сборные Хорватии.
Его последним клубом был нидерландский «Витесс», который Доминик покинул летом 2024 года. В 2023 году Ороз выиграл Кубок Австрии в составе «Штурма» из Граца. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 400 тыс.

После пяти сыгранных матчей нынешнего сезона РПЛ «Крылья Советов» занимают 14-е место в турнирной таблице, в активе у самарцев три очка. В следующем матче чемпионата России самарская команда сыграет с «Пари НН» 25 августа.

Материалы по теме
Игрок «Крыльев Советов» Гальдамес назвал лидера команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android