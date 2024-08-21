Экс-игрок «Челси» Абдуллина рассказала об отказе от рукопожатий игроков украинского клуба

Экс-футболистка «Челси» Алсу Абдуллина, ныне выступающая за «Локомотив», оценила своё выступление в ЖФК «Париж»

– Каким получился твой год в Париже?

– Это было крутое время. Я с предвкушением летела во Францию, горела тем, что смогу играть. На предсезонке всё было хорошо, выходила в старте. Но спустя несколько туров чемпионата почувствовала дискомфорт в задней поверхности бедра. Пришлось долго восстанавливаться. Знаете, когда выбываешь из-за травмы, сдаешь и физически, и психологически. Поэтому дальше мне было совсем тяжело раскрыться.

– «Париж» в отборе женской ЛЧ играл против украинского «Кривбасса».

– Они прислали письмо, где предупредили: если я выйду в старте, то они не будут со мной здороваться. Я тогда была в заявке, но на поле не вышла, — сказала Абдуллина в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Ульяне Лукьянченко.