Гвардиола объяснил, почему Холанд находится на одном уровне с Месси и Роналду

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уверен, что нападающий команды Эрлинг Холанд с точки зрения статистики достиг уровня легендарных Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«С точки зрения статистики Эрлинг Холанд находится на одном уровне с Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Они доминировали последнее десятилетие, 15 лет, абсолютно во всем. Так что я не знаю, как ему это удается, но забить 91 гол в Премьер-лиге в 100 играх — это невероятно», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

24-летний Эрлинг Холанд забил не 91 гол в 100 матчах АПЛ, а во всех матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. На его счету так же 14 результативных передач. В чемпионате Англии у Холанда 64 гола в 67 матчах.