Футболистка «Локо» Абдуллина оценила свою карьеру в «Челси»

Экс-футболистка «Челси» Алсу Абдуллина, ныне выступающая за «Локомотив», оценила период нахождения в английской команде.

– Как ты сама оцениваешь период в «Челси»?

– Многие могут сказать, что у неё ничего не получилось. Она там не играла толком и вернулась. Но для меня самой всё удалось. Я исполнила свою мечту вообще оказавшись там, получила огромный опыт, познакомилась с крутыми людьми и переняла от них какие-то вещи, которые помогают мне в футбольном плане. Да и вообще какая-то открытость и умение не боятся чужих мнений. В Европе это прям транслируется, — сказала Абдуллина в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Ульяне Лукьянченко.

22 декабря 2021 года Абдуллина стала игроком «Челси», заключив контракт до июня 2024 года. Первую встречу провела 20 января 2022 года в Кубке лиги против «Вест Хэма» (4:2), выйдя на 77-й минуте на замену.