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Канал Роналду на YouTube за два часа набрал свыше двух миллионов подписчиков

Канал Роналду на YouTube за два часа набрал свыше двух миллионов подписчиков
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду завёл собственный канал на YouTube. За два часа с момента анонса на него подписалось свыше двух миллионов человек.

Фото: Кадр из YouTube

«Ожидание окончено. Мой канал на YouTube наконец-то здесь. Подписывайтесь и присоединяйтесь ко мне в этом путешествии», — написал Роналду в соцетях.

39-летний Роналду вместе с «Аль-Насром» проиграл в матче за Суперкубок Саудовской Аравии «Аль-Хилялю» со счётом 1:4. Португалец стал автором единственного гола своей команды. Вместе со сборной Португалии на чемпионате Европы-2024 Роналду дошёл до четвертьфинала, где его команда проиграла в серии пенальти Франции (0:0, 3:5 пен). Криштиану пока не собирается завершать карьеру в национальной команде.

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