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14-летний голкипер защищает ворота «Кубани» в матче Кубка России

14-летний голкипер защищает ворота «Кубани» в матче Кубка России
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14-летний голкипер «Кубани» Роман Сафонов защищает ворота своего клуба в матче 1/128 финала Фонбет Кубка России с «Кубань — Холдинг». На момент написания новости счёт в игре — 0:2.

Fonbet Кубок России . 1/128 финала
21 августа 2024, среда. 17:00 МСК
Кубань
Краснодар
2-й тайм
0 : 4
Кубань Холдинг
Павловская
0:1 Захаров – 6'     0:2 Малолетов – 35'     0:3 Малолетов – 63'     0:4    

Помимо Сафонова в матче принимают участие футболиста академии клуба. Так, в основном составе команды играют 16-летние воспитанники: полузащитник Александр Ковалев, Максим Костенко, Владимир Филимонов, защитник Лев Кульковский.

Как сообщает журналист Сергей Ильёв, игроки первого состава, а также главный тренер команды Роберт Евдокимов не присутствуют на матче.

Всего в новом сезоне Кубка России принимают участие 107 клубов: 16 — из Российской Премьер-Лиги, 18 — из Мелбет Первой лиги, 18 команд дивизиона «А» LEON-Второй лиги, 42 команды дивизиона «Б» Второй лиги и 13 любительских клубов.

Турнирная сетка Кубка России
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