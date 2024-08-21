14-летний голкипер защищает ворота «Кубани» в матче Кубка России

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14-летний голкипер «Кубани» Роман Сафонов защищает ворота своего клуба в матче 1/128 финала Фонбет Кубка России с «Кубань — Холдинг». На момент написания новости счёт в игре — 0:2.

Помимо Сафонова в матче принимают участие футболиста академии клуба. Так, в основном составе команды играют 16-летние воспитанники: полузащитник Александр Ковалев, Максим Костенко, Владимир Филимонов, защитник Лев Кульковский.

Как сообщает журналист Сергей Ильёв, игроки первого состава, а также главный тренер команды Роберт Евдокимов не присутствуют на матче.

Всего в новом сезоне Кубка России принимают участие 107 клубов: 16 — из Российской Премьер-Лиги, 18 — из Мелбет Первой лиги, 18 команд дивизиона «А» LEON-Второй лиги, 42 команды дивизиона «Б» Второй лиги и 13 любительских клубов.