Жоау Феликс: готов сделать «Челси» своим домом

Португальский нападающий Жоау Феликс вернулся в «Челси» на постоянной основе после аренды в прошлом сезоне. В своем первом интервью после подписания контракта он поделился впечатлением от возвращения и объяснил, почему считает «Челси» идеальным местом для своего развития.

«После двух аренд в «Челси» и «Барселоне» я понял, что мне нужно постоянное место. Для меня нет лучшего места, чем «Челси». Здесь я вижу идеальные условия, чтобы проявить себя, — приводит слова Феликса пресс-служба «Челси» на официальном сайте.

Напомним, Феликс прошлый год провёл в «Барселоне» на правах аренды. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 54 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отметился 13 голами и семью результативными передачами. Трудовое соглашение игрока с мадридским «Атлетико» было рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.