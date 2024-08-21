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Игрок «Ромы» Дибала принял предложение саудовской «Аль-Кадисии» на € 75 млн — Ди Марцио

Игрок «Ромы» Дибала принял предложение саудовской «Аль-Кадисии» на € 75 млн — Ди Марцио
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Нападающий итальянской «Ромы» Пауло Дибала согласился на переход в «Аль-Кадисию» из Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

«Аль-Кадисия» предложила аргентинцу трёхлетний контракт на общую сумму € 75 млн. В ближайшие часы агент Дибалы проведёт встречу с руководством «Ромы», чтобы урегулировать последние детали предстоящего перехода.

Первоначальное предложение от саудовского клуба действующий игрок «Ромы» отклонил. Аргентинец хотел остаться в Европе и выступать в Лиге чемпионов. Но ни один клуб, который устроил бы Дибалу, на него не вышел.

Напомним, Пауло Дибала перешёл в «Рому» свободным агентом летом 2022 года. За «римлян» аргентинец провёл 78 матчей, в которых забил 34 гола и отдал 18 голевых передач.

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