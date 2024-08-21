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14-летний вратарь «Кубани» прокомментировал своё историческое участие в Кубке России

14-летний вратарь «Кубани» прокомментировал своё историческое участие в Кубке России
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14-летний голкипер «Кубани» Роман Сафонов, который защищал ворота своего клуба в матче 1/128 финала Фонбет Кубка России с «Кубань Холдинг», прокомментировал своё историческое участие в турнире. Сафонов стал самым молодым игроком в истории Кубка. На момент написания новости счёт в матче — 0:5.

Fonbet Кубок России . 1/128 финала
21 августа 2024, среда. 17:00 МСК
Кубань
Краснодар
Окончен
0 : 5
Кубань Холдинг
Павловская
0:1 Захаров – 6'     0:2 Малолетов – 35'     0:3 Малолетов – 63'     0:4 Малолетов – 78'     0:5 Фадеев – 90'    

«Мне 14 лет, я только перехожу в девятый класс. Сначала у всех был шок, когда узнали, что я выйду в старте, но потом мне сказали: «Ты просто заслужил этого, докажи, что ты заслужил», — сказал Сафонов перед матчем.

Всего в новом сезоне Кубка России принимают участие 107 клубов: 16 — из Российской Премьер-Лиги, 18 — из Мелбет Первой лиги, 18 команд дивизиона «А» LEON-Второй лиги, 42 команды дивизиона «Б» Второй лиги и 13 любительских клубов.

Турнирная сетка Кубка России
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