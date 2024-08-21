Бенитес объяснил, почему «Ливерпуль» не совершил важные приобретения в его период

Экс-тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес рассказал, почему руководство команды упустило важные приобретения во время исполнения его рабочих обязанностей, включая Аарона Рэмси и Гарета Бэйла, когда им было по 17 лет.

«При Томе Хиксе и Джордже Джиллетте я хотел подписать [Стевана] Йоветича, который стоил £ 16 млн. В своей голове я продавал игроков и заработал £ 34 млн, но мне сказали, что у нас нет денег… Я хотел подписать Аарона Рэмси, когда он играл за «Кардифф Сити», и мы сделали предложение в £ 1,5 млн, но «Кардифф» играл в Кубке Англии и хотел, чтобы мы подождали, а я сказал им, что мы должны это сделать, ему было 17 лет. Когда мы снова попытались подписать его, Арсен Венгер (главный тренер лондонского «Арсенала» в тот момент. — Прим. «Чемпионата») заплатил £ 5 млн, и мы не смогли подписать его. Гарет Бэйл, когда ему было 17 лет в «Саутгемптоне», через шесть месяцев после того, как мы наблюдали за ним, «Тоттенхэм» заплатил £ 8 млн, и мы не смогли конкурировать», — сказал Бенитес в подкасте Stick to Football.

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