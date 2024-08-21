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Экс-футболистка «Челси» Алсу Абдуллина: не переставала плакать две недели

Экс-футболистка «Челси» Алсу Абдуллина: не переставала плакать две недели
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Футболистка «Локомотива» Алсу Абудллина, ранее выступавшая за «Челси», вспомнила историю из детства.

— У меня была мечта. У нас в посёлке один мальчик уехал играть в Мордовию. Я надеялась, что тоже могу. Поехала в Москву с мамой — она посмотрела школу с интернатом и оставила меня. Первый день ещё было нормально, а потом слёзы пошли. Плакала и на уроках, и на тренировках. И так две недели не переставала. Родители тоже плакали. Особенно мама, которая меня оставила в Москве.

— Потом смогла себя пересилить?
— Мне как раз мама позвонила. Сказала, что и я страдаю, и они тоже — нужно возвращаться. Тут я осознала, что могу вернуться домой, не реализовав мечту. В этот момент сама сказала себе: стоп. И всё! Пошли тренировки, игры, адаптация, подружилась с девочками, — сказала Абдуллина в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Ульяне Лукьянченко.

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