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Смертельно больной тренер Эрикссон записал прощальное обращение к болельщикам

Смертельно больной тренер Эрикссон записал прощальное обращение к болельщикам
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Бывший шведский футбольный тренер Свен-Йоран Эрикссон записал прощальное обращение к болельщикам. В январе 76-летний Эрикссон сообщил о терминальной стадии рака поджелудочной железы. Тренер признался, что ему на тот момент осталось жить максимум год.

«У меня была хорошая жизнь. Я думаю, мы все боимся дня, когда умрём, но жизнь — это ещё и смерть. Нужно научиться принимать её такой, какая она есть. Надеюсь, в конце люди скажут: «Да, он был хорошим человеком», но, пожалуй, не все так скажут.

Надеюсь, вы запомните меня как позитивного парня, пытавшегося сделать всё, что он может. Не извиняйтесь, улыбайтесь. Спасибо за всё, тренеры, игроки, зрители, это было здорово. Берегите себя и свою жизнь. И живите ею. Пока», — сказал Эрикссон в документальном фильме Prime Video.

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