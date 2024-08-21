Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Янг Бойз — Галатасарай. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ветер дует, болеем». Мирзов — о неучастии Бакаева в матче с «Зенитом»

«Ветер дует, болеем». Мирзов — о неучастии Бакаева в матче с «Зенитом»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Химок» Резиуан Мирзов прокомментировал ситуацию с неучастием в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1) игрока подмосковной команды Зелимхана Бакаева. Футболист арендован у «Зенита».

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Фаринья – 56'     1:1 Мостовой – 89'    

— У вас была история, когда против «Спартака», будучи арендованным «Химками», вы не играли. И вот теперь так же Бакаев. Как-то вы все болеете перед такими матчами?
— Ветер дует, болеем. Что делать.

— И Бакаеву надуло ветром с Невы?
— Может быть, спросите у него.

— Он бы помог обыграть «Зенит»?
— Не могу сказать. Может, он бы два забил — и мы бы победили. А может, было бы по-другому. Что есть, то есть, — приводит, — приводит слова Мирзова «РБ Спорт».

Перед матчем главный тренер «Химок» Франк Артига заявил, что ему не разрешили использовать Бакаева в игре с сине-бело-голубыми, а Зелимхан адресовал вопросы по этой теме руководству клуба. Затем Артига сказал, что игрок отсутствовал по спортивным причинам.

В этом сезоне Бакаев принял участие в трёх матчах во всех турнирах, где отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с санкт-петербургским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

Материалы по теме
Мирзов назвал игрока «Спартака», который «валтузил» футболистов «Химок» в очном матче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android