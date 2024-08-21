«Ветер дует, болеем». Мирзов — о неучастии Бакаева в матче с «Зенитом»

Нападающий «Химок» Резиуан Мирзов прокомментировал ситуацию с неучастием в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1) игрока подмосковной команды Зелимхана Бакаева. Футболист арендован у «Зенита».

— У вас была история, когда против «Спартака», будучи арендованным «Химками», вы не играли. И вот теперь так же Бакаев. Как-то вы все болеете перед такими матчами?

— Ветер дует, болеем. Что делать.

— И Бакаеву надуло ветром с Невы?

— Может быть, спросите у него.

— Он бы помог обыграть «Зенит»?

— Не могу сказать. Может, он бы два забил — и мы бы победили. А может, было бы по-другому. Что есть, то есть, — приводит, — приводит слова Мирзова «РБ Спорт».

Перед матчем главный тренер «Химок» Франк Артига заявил, что ему не разрешили использовать Бакаева в игре с сине-бело-голубыми, а Зелимхан адресовал вопросы по этой теме руководству клуба. Затем Артига сказал, что игрок отсутствовал по спортивным причинам.

В этом сезоне Бакаев принял участие в трёх матчах во всех турнирах, где отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с санкт-петербургским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.