«Манчестер Юнайтед» объявил о продаже Пельистри в «Панатинаикос»

Футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Уругвая Факундо Пельистри продолжит карьеру в греческом «Панатинаикосе». О состоявшемся переходе было объявлено на официальном сайте «МЮ».

По предварительным данным, «Панатинаикосу» обошлась данная сделка в € 6 млн. Уругваец подписал контракт с новым клубом на четыре года.

«Манчестер Юнайтед» поблагодарил 22-летнего вингера за время, проведённое в клубе, и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере.

Факундо Пельистри был игроком «Манчестер Юнайтед» с 2020 года. С «красными дьяволами» он становился обладателем Кубка лиги в сезоне-2022/23. Всего в футболке «МЮ» уругваец сыграл 25 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами. На прошедшем Кубке Америки, новичок «Панатинаикоса» взял со сборной Уругвая бронзовые медали.