«Директор не хотел видеть русскую». Абдуллина — о сорвавшемся трансфере в «Лестер»

Экс-футболистка «Чертаново», «Челси» и «Парижа», а ныне защитница «Локомотива» Алсу Абдуллина рассказала о сорвавшемся трансфере в «Лестер».

– На сборах в США Эмма сказала, что не рассчитывает на меня в основе, и я могу поехать куда-то за игровой практикой. Тогда появился интерес от «Лестера» — были звонки от тренера и администраторов. Они сделали крутую презентацию о том, почему я им нужна и как смогу помочь команде. Я собрала вещи, а их у меня очень много, и попрощалась со всеми в «Челси».

— В какой момент всё сорвалось?

— Мне уже должны были вызвать транспорт. И тут агент написал, что «Лестер» отказался от перехода, потому что директор не хочет видеть в команде русскую футболистку.

— А раньше он не мог сообразить?

— Меня это очень огорчило, конечно. Я продолжила тренироваться с «Челси», надо было искать другие варианты. Тогда на нас вышел «Париж». Оказывается, там давно за мной следили — ещё с «Локомотива». Для меня это был хороший вариант, чтобы получить практику.