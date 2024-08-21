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«Ой, что за малыш пришёл». Экс-футболистка «Чертаново» и «Челси» – об игре с Пиняевым

«Ой, что за малыш пришёл». Экс-футболистка «Чертаново» и «Челси» – об игре с Пиняевым
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Экс-футболистка «Чертаново» и «Челси» Алсу Абдуллина рассказал о первом впечатлении от знакомства с нападающим Сергеем Пиняевым, который на данный момент защищает цвета «Локомотива».

– Насколько тяжело было уходить из «Чертаново»?
– Непросто, но остались только положительные воспоминания. Сейчас приезжаю на игры «Чертаново» – вспоминаю все эти дороги от дома, которыми я шла. Причём мне все говорили, что это опасный район, а я вообще ни с какими проблемами не столкнулась.

– А сталкивалась с футболистами, которые сейчас играют в РПЛ?
– С кем-то из ребят общаюсь до сих пор. С Пиняевым и другими ребятами пересекалась на завтраке, обеде и ужине. Иногда в манеже вечером играли. Помню, подумала про Пиняева: «Ой, что за малыш пришёл». Я следила за его прогрессом, он – молодец, — сказала Абдуллина в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Ульяне Лукьянченко.

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