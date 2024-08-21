«Бёрнли» представил игрока «Челси» отрывком из фильма «Властелин колец»

«Бёрнли» приобрёл у «Челси» защитника Башира Хамфриса и представил его отрывком из фильма «Властелин колец». Футболист перешёл в клуб на правах аренды сроком на один год.

Хамфрис в прошлом сезоне играл за «Суонси», который выступает в Чемпионшипе. Клуб по итогам сезона-2023/2024 занял 14-е место, набрав 57 очков. В свою очередь, «Бёрнли» по итогам прошлого сезона вылетел в Чемпионшип.

На счету футболиста 27 матчей, в которых он забил один мяч. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,8 млн.

Напомним, «Челси» этим летом потратил £ 185 млн на 11 новых игроков, что привело к увеличению состава до 43 футболистов. В матче 1-го тура нового сезона «Челси» уступил «Манчестер Сити» со счётом 0:2.