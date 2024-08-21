Родриго удалил скандальное сообщение, в котором расстроился из-за cитуации в «Реале»

Нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс в мессенджере WhatsApp опубликовал сообщение, в котором выразил недоумение по поводу исключения себя из трио «сливочных». Позднее 23-летний футболист удалил пост, но в The Athletic подтвердили, что это сообщение действительно существовало.

«Привет, ребята. Вчерашний результат оказался не таким, как мы хотели. В Ла Лиге каждое очко имеет значение. Я доволен голом и прогрессом команды. На прошлой неделе они говорили о трио Беллингем, Мбаппе и Винисиус, но им придётся добавить к этой аббревиатуре букву Р, обозначающую Родриго.

У нас есть атакующий квартет и остальная команда. Каждый из них имеет свою значимость в играх и покажет свою ценность в различных соревнованиях, в которых мы будем участвовать. Неделя будет полна напряжённой работы до следующего матча на Бернабеу», — сказано в сообщении.