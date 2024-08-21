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Экс-футболистка «Челси» Абдуллина призналась, что скучает по английским полям

Экс-футболистка «Челси» Абдуллина призналась, что скучает по английским полям
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Экс-футболистка «Челси», а ныне игрок «Локомотива» Алсу Абдуллина поделилась воспоминаниями о своем времени в Англии и рассказала, почему до сих пор скучает по местным футбольным полям.

– Думала о том, как я поеду. Я же всё время об этом мечтала. Смотрела видео, как тренируются в Англии. Натуральные поля, шикарная база. Я даже не могла представить, что со мной такое случится.

– Поля сильно отличаются от наших?
– Ммм… я скучаю по ним. Нет такого как на синтетике, что все ноги в царапинах после подкатов. Вообще вся база в цветах клуба. На стенах – мотивационные фразы: принципы клуба, что требуется для победы, «будь частью команды». У меня на первой тренировке был такой же мандраж, как на просмотре в «Чертаново», но атмосфера оказалась приятная. Все с улыбками, знакомятся, спрашивают. Девочки жестами помогали на тренировке, когда я не успевала понять английский тренера, — сказала Абдуллина в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Ульяне Лукьянченко.

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