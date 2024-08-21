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Защитник ЦСКА Круговой рассказал, над чем ему нужно работать в игровом аспекте

Защитник ЦСКА Круговой рассказал, над чем ему нужно работать в игровом аспекте
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Защитник ЦСКА Данил Круговой считает, что ему нужно улучшать свои навыки при игре в обороне один в один.

«Над каким аспектом игры мне ещё нужно работать? Мне точно ещё нужно прибавлять при игре в обороне один в один», — приводит слова Кругового Legalbet.

Круговой присоединился к ЦСКА этим летом на правах свободного агента. В новом сезоне Данил провёл пять матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

Напомним, по итогам пяти стартовых туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал семь очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. В следующем туре армейцы встретятся с «Акроном». Игра состоится в субботу, 24 августа. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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