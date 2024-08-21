Защитник ЦСКА Круговой рассказал, над чем ему нужно работать в игровом аспекте

Защитник ЦСКА Данил Круговой считает, что ему нужно улучшать свои навыки при игре в обороне один в один.

«Над каким аспектом игры мне ещё нужно работать? Мне точно ещё нужно прибавлять при игре в обороне один в один», — приводит слова Кругового Legalbet.

Круговой присоединился к ЦСКА этим летом на правах свободного агента. В новом сезоне Данил провёл пять матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

Напомним, по итогам пяти стартовых туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал семь очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. В следующем туре армейцы встретятся с «Акроном». Игра состоится в субботу, 24 августа. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.