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«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» близки к соглашению по трансферу Мануэля Угарте — источник

«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» близки к соглашению по трансферу Мануэля Угарте — источник
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23-летний хавбек «ПСЖ» Мануэль Угарте готов перейти в «Манчестер Юнайтед», если клубы достигнут договоренности по трансферу. Детали возможного перехода еще дорабатываются, но стороны уверены, что сделка состоится до конца трансферного окна. Об этом сообщает Le Parisien.

Угарте стал игроком «ПСЖ» летом 2023 года, перейдя из «Спортинга» за € 60 млн. Сообщается, что парижане готовы отпустить уругвайского футболиста за эту же сумму.

В минувшем сезоне французской Лиги 1 полузащитник отличился двумя результативными передачами, проведя 25 матчей на поле. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн. Ранее «Манчестер Юнайтед» подписал защитника «Лилля» Ленни Йоро.

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