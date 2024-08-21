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Джамал Мусиала обратился к Мануэлю Нойеру

Джамал Мусиала обратился к Мануэлю Нойеру
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Хавбек мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала обратился к своему одноклубнику и партнёру по национальной команде Мануэлю Нойеру. Голкипер сообщил о завершении карьеры в сборной Германии.

«Лучший вратарь всех времен и народов! Спасибо тебе за все в национальной команде. Играть с тобой было честью для меня», — написал Мусиала в одной из социальных сетей.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Нойер намерен остаться в сборной Германии до чемпионата мира 2026 года.

Напомним, Мануэль Нойер провёл 124 игры за сборную Германии, свой дебют в национальной команде он совершил в 2009 году. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 38-летнего немецкого футболиста составляет € 4 млн.

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