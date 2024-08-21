Иван Таранов: может, у «Краснодара» будет подъём после такой игры с «Пари НН»

Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов прокомментировал результат матча 5-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Пари НН» (2:1).

«Хорошо, что у «Краснодара» проявляется характер. Уже не первую игру команда играет до конца и дожимает. Но нельзя сказать, что «Краснодар» переиграл и передавил «Пари НН». Однако хорошо, что победа была достигнута хотя бы так. Мы привыкли видеть «Краснодар» несколько другим и на сегодняшний день команда показывает не ту игру, которую привыкли видеть болельщики. Но очень важно, что клуб вырывает победы на последних минутах благодаря характеру. Может быть, после таких игр у «Краснодара» будет какой-то рывок и подъём», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Мурада Мусаева набрала девять очков за пять матчей.