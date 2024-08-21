Кафанов — о завершении карьеры Нойера в сборной Германии: он изменил роль вратаря

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился своими мыслями по поводу завершения карьеры Мануэля Нойера в сборной Германии.

«Знаком с игрой Нойера, бывал в «Баварии». Очень жалею, что он закончил карьеру в сборной. Ману первым начал и сделал шаг, чтобы вратарь играл как полевой игрок. Тогда в его адрес было много негатива, когда он только начинал, но Нойер по своему пути пошёл и повёл за собой всех остальных вратарей. В этом плане, как он был, так и останется первым вратарём. Мне очень жаль, что он завершил карьеру в сборной», — приводит слова Кафанова Metaratings.

Напомним, Мануэль Нойер провёл 124 игры за сборную Германии, свой дебют в национальной команде он совершил в 2009 году. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 38-летнего немецкого футболиста составляет € 4 млн.