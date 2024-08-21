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Новичок «Челси» Педру Нету решил сменить игровой номер после первого матча за клуб

Новичок «Челси» Педру Нету решил сменить игровой номер после первого матча за клуб
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Португальский вингер лондонского «Челси» Педру Нету решил сменить свой игровой номер, под которым изначально был заявлен на новый сезон. Нету в следующих играх за «аристократов» будет выходить в футболке с седьмым номером, который ранее носил Рахим Стерлинг, сообщает репортер Sky Sports Каве Сольхекол в социальной сети X.

Педру нету дебютировал за лондонский клуб в матче 1-го тура АПЛ против «Манчестер Сити». На поле он вышел в футболке с номером 19.

Также сообщается, что другой новичок «Челси», Жоау Феликс, будет выходить на поле в футболке с номером 14, под которым играет Трево Чалоба. В личной беседе, новый главный тренер команды Энцо Мареска объявил 25-летнему защитнику, что не рассчитывает на него в новом сезоне.

Напомним, «Челси» приобрел Педру Нету у «Вулверхэмптона» за € 60 млн. В прошлом сезоне, португалец сыграл 24 матча, в которых забил три гола и отметился 11 результативными передачами.

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