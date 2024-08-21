Новичок «Челси» Педру Нету решил сменить игровой номер после первого матча за клуб

Португальский вингер лондонского «Челси» Педру Нету решил сменить свой игровой номер, под которым изначально был заявлен на новый сезон. Нету в следующих играх за «аристократов» будет выходить в футболке с седьмым номером, который ранее носил Рахим Стерлинг, сообщает репортер Sky Sports Каве Сольхекол в социальной сети X.

Педру нету дебютировал за лондонский клуб в матче 1-го тура АПЛ против «Манчестер Сити». На поле он вышел в футболке с номером 19.

Также сообщается, что другой новичок «Челси», Жоау Феликс, будет выходить на поле в футболке с номером 14, под которым играет Трево Чалоба. В личной беседе, новый главный тренер команды Энцо Мареска объявил 25-летнему защитнику, что не рассчитывает на него в новом сезоне.

Напомним, «Челси» приобрел Педру Нету у «Вулверхэмптона» за € 60 млн. В прошлом сезоне, португалец сыграл 24 матча, в которых забил три гола и отметился 11 результативными передачами.