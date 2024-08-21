Канищев: у «Зенита» достаточно ресурсов, чтобы оказать достойное сопротивление «Спартаку»

Бывший советский футболист Александр Канищев прокомментировал предстоящий матч между «Зенитом» и московским «Спартаком».

«Конечно, «Зениту» будет сложнее играть со «Спартаком» без полного и мобилизованного состава. Но я думаю, что у «Зенита» достаточно ресурсов, чтобы оказать достойное сопротивление такому «Спартаку». Будет непросто, но «Зениту» по силам в таком составе одержать победу», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напоминим, «Зенит» и «Спартак» встретятся 24 августа в матче 6-го тура чемпионата России по футболу. Игра состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», начало — в 17:30 мск.

Сине-бело-голубые в нынешнем сезоне не потерпели ни одного поражения. После пяти туров «Зенит» с 13 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Спартак» располагается на четвёртой строчке, имея в активе 10 очков.