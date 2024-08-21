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Экс-футболистка «Челси» Абдуллина рассказала о жизни в интернате «Чертаново»

Экс-футболистка «Челси» Абдуллина рассказала о жизни в интернате «Чертаново»
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Экс-футболистка «Челси», ныне выступающая за «Локомотив» Алсу Абдуллина поделилась воспоминаниями о жизни и обучении в интернате «Чертаново».

– Что такое жизнь в интернате?
– Завтрак, учёба, тренировка между занятиями, домашние задания, а потом можно поиграть в манеже с мальчиками. Могли в кино сходить, а в выходные – игры. Иногда меня навещали родные, а два раза в год я сама приезжала домой.

– Вам нужно было платить за обучение или, наоборот, вам какую-то стипендию давали?
– Нет. В академии было ограниченное количество мест, но всё бесплатно. Хотя родители мне помогали финансово. А затем я подписала первый контракт. Кажется, в 16 или 17 лет. Семья была счастлива, что у меня получалось. Я перестала брать деньги у родителей и уже сама им помогала. Тем более, были ещё премиальные, а у нас собралась отличная команда и мы регулярно побеждали, — сказала Абдуллина в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Ульяне Лукьянченко.

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