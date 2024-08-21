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Александр Жиров рассказал об адаптации в «Ахмате»

Александр Жиров рассказал об адаптации в «Ахмате»
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Защитник Александр Жиров прокомментировал свою адаптацию в грозненском «Ахмате».

«В «Ахмате» меня приняли хорошо. Коммуникацию с партнерами наладил ещё на сборах. В целом наш коллектив — как единый кулак. Все друг друга подбадриваем и поддерживаем, поэтому на новом месте у меня всё в порядке», — приводит слова Жирова Legalbet.

На данный момент «Ахмат» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе три очка после пяти матчей.

Жиров этим летом покинул «Балтику» по истечении срока действия трудового договора. В прошедшем сезоне Жиров провёл в составе «Балтики» 28 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 400 тыс.

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