Экс-защитница «Челси» Абдуллина раскрыла, что ей понравилось в Англии в отличие от России

Экс-защитница «Челси», ныне игрок «Локомотива» Алсу Абдуллина рассказала, что ей понравилось в Англии по сравнению с Россией.

— Что понравилось в Англии, кроме полей?

— В России обычно ты находишь подружку и с ней ходишь. Ну или по кучкам общаетесь. А в «Челси» все вместе проводили время. Бетани Инглэнд (экс-полузащитница «Челси». — Прим. «Чемпионата») нас собирала — писала в чате: «Идём в боулинг — ставьте плюсики».

— Удалось пообщаться с Абрамовичем или Грановской?

— Только с Грановской. Она приходила к нам на тренировку. Здоровалась со всеми на английском, а мне по-русски сказала: «Привет, как дела?», — рассказала Абдуллина в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Ульяне Лукьянченко.